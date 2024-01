A Emanuele Grimaldi Honorary Industrial Doctorate

Durante una cerimonia tenutasi a Dubai l’Aries – International Maritime Research Institute ha assegnato l’Honorary Industrial Doctorate ad Emanuele Grimaldi, presidente dell’ICS (International Chamber of Shipping) e AD dell’omonimo gruppo armatoriale partenopeo.

“Ci tengo – ha commentato il direttore generale di ALIS Marcello Di Caterina – a rivolgere a nome di tutta la nostra associazione le più profonde congratulazioni a Emanuele Grimaldi per questo nuovo straordinario riconoscimento che rende merito a chi ogni giorno spende tutte le proprie energie per lo sviluppo sostenibile dello Shipping a livello mondiale”.

“Anche il mondo accademico internazionale con l’Aries – continua Di Caterina – ha preso atto dell’autorevolezza e del ruolo guida del dottor Grimaldi all’interno dell’economia marittima internazionale sottolineando la sua visione unica nei processi di ammodernamento dell’armamento globale e questo è motivo di grande orgoglio per tutto il cluster ALIS”.

“La valorizzazione di certe personalità in contesti internazionali è positiva per l’Italia tutta. Siamo convinti – conclude Di Caterina – che l’azione propulsiva e innovativa del Dr. Emanuele Grimaldi, che si distingue nel mondo per la costante ricerca di soluzioni sostenibili per il trasporto marittimo e per le filiere logistiche, continuerà ad ispirare tutti i nostri associati e tutti i giovani che desiderano avvicinarsi al nostro mondo”.

