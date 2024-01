Avvicendamento al vertice di Cetena: Debenedetti nuovo Ad della società di Fincantieri

Massimo Debenedetti è stato nominato dal Cda, il 18 gennaio 2024, come nuovo amministratore delegato di Cetena, società del Gruppo Fincantieri attiva in un’ampia gamma di servizi, attività a bordo e prodotti specifici nel settore marittimo, civile e militare. Nato a Genova il 28 ottobre 1967, Debenedetti ha lavorato nel Gruppo Fiat dal 1993 al 2012, con incarichi nella Ricerca, Innovazione e Sviluppo Prodotto. Nel giugno 2012 viene assunto dalla Fincantieri, dove ha ricoperto l’incarico di Vice PresidentRicerca & Innovazione della Divisione Navi Militari conresponsabilità sulla definizione della strategia di innovazione.

Prima di assumere l’incarico di amministratore delegato del Cetena, il centro ricerche del Gruppo Fincantieri, ne è stato presidente, ed è consigliere di amministrazione di numerose società. È stato professore a contratto di Gestione dell’Innovazione presso la Luiss Business School a Roma e di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso l’Università e il Politecnico di Torino e tiene regolarmente seminari sulla strategia e la gestione dell’innovazione.