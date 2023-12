Bernoni Grant Thornton, Gustavo Fernandez Bonfante è il nuovo cfo

Gustavo Fernandez Bonfante è stato nominato Chief Financial Officer (CFO) di Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton International Ltd, specializzata nei servizi di consulenza tributaria, societaria, advisory, IT e di outsourcing. Con una laurea in Scienze Economiche e Ingegneria dei Sistemi all’Università di Buenos Aires e un MBA conseguito presso l’International Institute for Management Development (IMD), Gustavo Fernandez Bonfante vanta una consolidata esperienza in multinazionali quali Sony, E&Y, PWC ed Exxon.

Una lunga esperienza alle spalle

Prima del suo ingresso in Bernoni Grant Thornton, è entrato come partner in yourCFO, una divisione di YOURgroup, società attiva nei servizi di finanza aziendale e supporto alle imprese per conto di clienti di varie dimensioni e settori, occupandosi in particolare di gestione del rischio, massimizzazione del P&L, gestione della liquidità, governance aziendale e stakeholder engagement.

Dopo un inizio di carriera nell’ambito della consulenza in PWC e E&Y, ha ricoperto ruoli manageriali di crescente responsabilità in Sony, che gli hanno permesso di acquisire e rafforzare competenze specialistiche nell’ambito della Trasformazione Aziendale e della Strategia in settori come elettronica, media, retail e hi tech a livello globale. In particolare, nel 2001 è entrato nella società con il ruolo di General Manager, con l’incarico progettare e implementare la funzione di audit interno pan-europea.

Dal 2005 ha assunto l’incarico di Direttore Finanza, Contabilità, Pianificazione e Controllo (CFO), con la responsabilità di ideare e implementare strategie di rilancio attraverso metodologie Six Sigma, guidare la strategia di trasformazione finanziaria e stabilire gli obiettivi commerciali. Infine, dal 2012 al 2023, ha ricoperto il ruolo di European Head of Credit and Accounts Receivable, con la supervisione delle funzioni di credito e della contabilità clienti di Sony in tutta l’Europa.

Come nuovo CFO di Bernoni Grant Thornton, Fernandez Bonfante avrà la responsabilità di guidare il team di amministrazione, finanza e controllo e orientare il gruppo verso la solidità finanziaria e la crescita sostenibile, con l’obiettivo di sviluppare strategie finanziarie innovative per supportare le decisioni aziendali e promuovere l’efficienza operativa.

Nuovi progetti in vista

“L’inserimento di Gustavo rappresenta un ulteriore, fondamentale, passo avanti nel processo di trasformazione del nostro Gruppo, obiettivo del progetto New Generation, un percorso volto ad efficientare i processi e a migliorare le competenze, sfruttando le potenzialità che ci offre oggi la tecnologia, in un mercato che chiede soluzioni sempre più innovative” – ha dichiarato Alberto Poli, Chief Transformation Officer di Bernoni Grant Thornton. “Grazie all’importante esperienza maturata da Gustavo in contesti multinazionali, il nostro cammino potrà essere ancora più rapido e determinato, in un contesto che ha dimostrato di saper accettare le sfide che si presentano e sostenere importanti cambiamenti. A Gustavo il mio augurio di buon lavoro e un caloroso benvenuto nella famiglia Bernoni Grant Thornton”.

“Unirmi a Bernoni Grant Thornton rappresenta per me una sfida affascinante” – ha commentato Gustavo Fernandez Bonfante nei Chief Financial Officier di Bernoni Grant Thornton. “Sono profondamente entusiasta di dare il mio contributo al progetto New Generation, mirando ad accelerare l’innovazione nei settori dell’amministrazione, della finanza e del controllo. Il mio obiettivo è costruire sull’imponente tradizione di Bernoni Grant Thornton, valorizzando al contempo ogni contributo individuale e promuovendo cambiamenti strategici che rafforzino il percorso del Gruppo verso un futuro prospero e sostenibile”.