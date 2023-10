Bernoni Grant Thornton, Stefania Merli diventa HR Director

Stefania Merli è stata nominata HR Director di Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton International Ltd, specializzata nei servizi di consulenza tributaria, societaria, advisory, IT e di outsourcing.

Milanese di nascita, Stefania ha conseguito una laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Amministrazione e Controllo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal 1992 è iscritta all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti di Milano. Ha inoltre svolto un percorso di accreditamento in qualità di Corporate Coach presso l’International Coach Federation.

Nel corso della sua carriera ultratrentennale, Stefania ha maturato importanti esperienze in primarie realtà nell’ambito della consulenza aziendale, arrivando nel 2019 a ricoprire il ruolo di HR Director in BDO Italia, società del network internazionale di revisione e consulenza aziendale presente in 167 paesi, con 70 partner e circa 1.000 dipendenti, alla guida di un team di 15 persone dedicate al recruiting, allo sviluppo e all’amministrazione del personale.

Da Deloitte a Corium fino a Quaeryon

Dopo l’avvio di carriera in Deloitte & Touche SpA, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità prima nelle attività di auditing e successivamente come Human Resources Senior Manager responsabile del recruiting e dello sviluppo del personale, dal 2004 fa il suo ingresso come Senior Consultant e Coach in CORIUM SRL, societa’ di consulenza aziendale nelle aree Consulenza di Carriera, Corporate Coaching e Ouplacement. Nel 2008 approda in QUAERYON SRL, società di consulenza che affianca le organizzazioni nei loro processi di trasformazione, dove ha ricoperto il ruolo di Partner per oltre 10 anni.

Nel suo nuovo incarico in Bernoni Grant Thornton, Merli avrà la responsabilità di guidare la funzione HR per consolidarne il posizionamento di una realtà professionale dotata di una organizzazione aziendale adeguatamente strutturata e pronta per affrontare al meglio un percorso di crescita importante.

“Il mio arrivo in Bernoni Grant Thornton non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova sfida professionale – ha commentato Stefania Merli, neo HR Director di Bernoni Grant Thornton – Nel corso della mia lunga carriera, sia in società di consulenza aziendale sia in veste di professionista specializzata nell’ambito delle HR, ho avuto modo di comprendere e di contribuire a creare contesti basati sulla cultura delle risorse umane: un passo fondamentale per costruire strutture organizzative che siano punto di riferimento nella complessità dei processi di trasformazione”.