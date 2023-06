Fabrizio Garofoli è il nuovo Head of Insolvency di Bernoni Grant Thornton

Bernoni Grant Thornton rafforza il team con Fabrizio Garofoli

Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton Ltd, annuncia l’ingresso di Fabrizio Garofoli come nuovo Head of Insolvency. La nomina ha l’obiettivo di completare l’offerta dei servizi della Società nell’area Recovery & Reorganization, grazie all’esperienza di un Team coeso e con un track record consolidato nel settore.

Dottore commercialista e revisore legale di lunga esperienza, Garofoli si laurea in Scienze dell’Economia presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Consegue un master in Diritto Tributario all’IBFD International Tax Academy nel 1994 e due corsi di specializzazione, il primo sull’arbitrato presso l’Università degli Studi di Milano e il secondo in Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa presso la scuola di alta formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.

Una lunga esperiemza alle spalle

È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1987, a quello dei Revisori Legali dal 1995 e a quello dei Consulenti tecnici del Tribunale di Milano dal 1996. Dal 2019 è inoltre componente dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e componente della Commissione Crisi d’impresa presso l’ODCEC di Milano.

Nel corso della sua lunga carriera professionale ha ricoperto ruoli di primo piano in numerose aziende come Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato, Revisore legale, Liquidatore o Sindaco Effettivo. Inoltre, è stato relatore e docente in numerosi corsi e convegni dedicati a tematiche relative alle crisi d’impresa.

“Ho iniziato a occuparmi di risanamento delle imprese dal 2005, con l’avvento della prima riforma del diritto fallimentare. – dichiara Fabrizio Garofoli – Da quel momento ho assunto un numero crescente di incarichi in questo ambito, finché la mia attività professionale nel settore è diventata quasi esclusiva. Ho condiviso il mio percorso con alcuni degli studi legali milanesi di maggiore importanza. L’esperienza in Bernoni Grant Thornton permetterà a me e al mio Team di esprimerci ancora di più a livello nazionale e internazionale e siamo pronti alla nuova sfida”.

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Fabrizio e ai suoi collaboratori nella nostra realtà.” Commenta Sante Maiolica, Partner e CEO of Grant Thornton Financial Advisory Services & Head of Advisory. “Grazie alla loro notevole esperienza professionale, la nostra practice dell’Insolvency si amplifica e ci permette di completare la gamma di servizi offerti in ambito di Recovery & Reorganization. Il fatto che professionisti di tale caratura scelgano di entrare in Grant Thornton ci fa capire che la strada fino ad oggi intrapresa è quella giusta”.