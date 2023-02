Matteo Zoppas è il nuovo presidente Ice

Cambio ai vertici dell’agenzia per la promozione internazionale delle aziende

L’industriale veneto Andrea Zoppas è il nuovo presidente dell’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Lo ha comunicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che su Twitter scrive: “Auguri a Matteo Zoppas nuovo presidente Ice. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del made in Italy nel mondo”.

Classe 1974, laurea in Economia alla Bocconi di Milano, ha guidato i giovani imprenditori di Confindustria Venezia. E’ entratp nel 2010 nella società dello zio Enrico, dopo un’esperienza da analista in Mediobanca.