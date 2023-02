Molinari Agostinelli nomina Giacomo Colombo socio salary

Tornata di nomine in Molinari Agostinelli

Prosegue la crescita interna di Molinari Agostinelli con la nomina di Giacomo Colombo a socio salary dello Studio. Dopo aver maturato una significativa esperienza in primari studin italiani prestando assistenza in operazioni complesse di riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie, turnaround, procedure concorsuali e risoluzione della crisi di impresa nonché operazioni di finanziamento (leveraged e acquisition finance), Colombo è entrato a far parte di Molinari Agostinelli nel 2017 in qualità di associate, occupandosi prevalentemente di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di ristrutturazioni del debito, per assumere il ruolo di Managing Counsel nel 2022.

Promozioni per Andrea Cecchi, Stefano Cova e Livia De Rosa

Alla nomina di Giacomo Colombo si affiancano le promozioni di Andrea Cecchi, Stefano Cova e Livia De Rosa a senior associate. Andrea Cecchi è entrato in Molinari Agostinelli in qualità di associate, occupandosi in prevalenza di operazioni straordinarie quali acquisizioni e cessioni di partecipazioni e aziende.

Stefano Cova ha iniziato il proprio percorso nello Studio con il ruolo di associate, prestando assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie di M&A e real estate. Livia De Rosa, entrata nello Studio come trainee, ha dapprima acquisito esperienza nel contenzioso commerciale e societario per poi dedicarsi principalmente alla regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle ristrutturazioni del debito.