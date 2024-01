Permira, Jon Maschmeyer è il nuovo partner a New York

Nuovo partner nel team healthcare basato a New York per , Si tratta di Permira Jon Maschmeyer.

Maschmeyer, che ha oltre 20 anni di esperienza negli investimenti nel settore healthcare, in precedenza è stato senior partner e co-responsabile del settore healthcare in The Vistria Group, dove si si è concentrato principalmente sugli investimenti nei servizi farmaceutici. Inoltre, è stato partner di Chicago Pacific Founders, fondo di investimento focalizzato esclusivamente sui servizi healthcare. Prima ancora, ha lavorato per Pritzker Group, RoundTable Healthcare Partners, Merrill Lynch e Greenhill.

Nuove opportunità

In Permira, Jon Maschmeyer si occuperà sia di individuare nuove opportunità di investimento sia di lavorare a stretto contatto con le società in portafoglio per metterne in atto i driver di crescita e generare valore.

Silvia Oteri, partner e global head of healthcare di Permira, ha dichiarato: “Come team conosciamo Jon da tempo e siamo entusiasti di dargli il benvenuto in Permira. Con due decenni di investimenti nell’healthcare all’attivo, Maschmeyer porta con sé una vasta conoscenza del settore e un network impressionante in ambito healthcare.

Con l’ingresso di Jon intendiamo incrementare i risultati degli investimenti ottenuti dal nostro team healthcare negli US negli scorsi anni, collaborando allo stesso tempo con aziende e team di gestione per promuovere la crescita a lungo termine. Siamo entusiasti per ciò che verrà”.