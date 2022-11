Caos criptovalute in Argentina

La piattaforma argentina di scambio di criptovalute Quantia ha annunciato ai clienti la sospensione dei prelievi di fondi in risposta alla bancarotta della piattaforma statunitense Ftx. La decisione, riferisce il quotidiano “Ambito”, è stata annunciata ai clienti dallo stesso fondatore di Quantia, l’argentino Miguel Schweizer. “La decisione è stata presa con l’obiettivo di proteggere ognuno dei clienti e trasmettere tranquillità mostrando trasparenza nella gestione ed evitando un problema di liquidità”, afferma Schweizer nel suo messaggio. La piattaforma argentina dichiara di essere tra i danneggiati della bancarotta di Ftx e afferma che sta “lavorando per recuperare tutti i titoli che appartengono a Quantia”.

Secondo quanto emerso in base ai documenti presentati al tribunale dopo la dichiarazione di bancarotta, Ftx potrebbe avere debiti con più di un milione tra organizzazioni e persone fisiche. I vertici della piattaforma sono in contatto con “dozzine” di organi federali, statali e internazionali. In una nota diffusa la settimana scorsa, la società ha affermato che l’amministratore delegato, Sam Bankman-Fried si è dimesso dalla sua posizione, ma resterà in carica per garantire una transizione ordinata.

Al suo posto è stato nominato John J. Ray III. Ftx ha fatto sapere quindi che avvierà un processo di revisione e monetizzazione delle risorse per le parti interessate. La dichiarazione di fallimento include Ftx Trading, la società che presiede il sito web di trading globale Ftx.com, Alameda Research, una società commerciale fondata da Bankman-Fried, e la società Ftx.us, la piattaforma per gli utenti statunitensi.