Made in Polimi, la mostra Fondazione Politecnico di Milano

Si chiama “Made in Polimi” la mostra permanente che la Fondazione del Politecnico di Milano inaugurerà a fine anno per celebrare i 20 anni dalla nascita. Uno spazio unico che racconta passato, presente e futuro di Fondazione, ripercorrrendo i venti anni della sua storia con filmati, documenti, e oggetti reali per testimoniare le tappe più importanti di questo viaggio nel futuro. Il progetto è in continuità con altri musei permanenti già presenti al Politecnico di Milano.

Il progetto è stato pensato per trasmettere contenuti che evolveranno nel tempo e per tracciare una linea temporale tra passato, presente e futuro. Fondazione Politecnico ha concluso a teatro il ciclo di iniziative dedicate al ventennale della sua nascita con uno spettacolo dal titolo “Affamati di futuro Unplugged” realizzato in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator che fa capo all’università stessa. Lo spettacolo era volto ad esplorare le potenzialità della tecnologia per esortare a riflettere sul delicato equilibrio tra progresso scientifico, innovazione e benessere, invitando a guardare al futuro con ottimismo, apertura mentale e fiducia verso il cambiamento, anche in un periodo storico così complicato e carico di tensioni.