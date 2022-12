Sequestrata una mega villa in Costa Smeralda, è del re dell'alluminio amico di Putin

La villa sequestrata a Porto Cervo

Enorme, dotata di tutti i confort, con quello stile architettonico inconfondibile che caratterizza la Costa Smeralda, in Sardegna. Un’altra imponente villa è stata sequestrata, anzi, come si dice tecnicamente, “congelata”, dalla guardia di finanza nell’ambito delle sanzioni decise dalla Ue contro la Russia dopo la guerra in Ucraina.

Si tratta di villa Walkirie, 2900 metri quadri di bellezza a Porto Cervo, la rinomata località dei vip, di proprietà del russo Oleg Deripaska, re dell’alluminio vicino a Putin, e fondatore del colosso industriale Basic Element e della fondazione Volnoe Delo.

È servito qualche mese in più, rispetto agli altri sequestri fatti in Sardegna agli oligarchi, tra cui la villa del pilota di formula 1 Nikita Dmitrievich Mazepin e il mega yacht Dilbar di Aliser Usmanov, per arrivare a mettere i sigilli a quest’ultima proprietà.

Il motivo è che tra gli intestatari della villa risultavano i nomi di diverse società. Non appena il Comitato di sicurezza finanziaria è riuscito a stabilire con certezza che l’immobile fosse di Deripaska è scattato il sequestro.