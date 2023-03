Apertura Borsa di Milano oggi piatta dopo il caos banche negli Usa

Apertura Borsa Milano oggi

Apertura della Borsa di Milano oggi piatta, ma non si sono attenuate le preoccupazioni di un’altra fuga degli investitori dalle banche sulla scia dei timori scatenati dal fallimento di Svb negli Usa. Il Ftse Mib oscilla fra ‘0,2% a -0,2%. Va meglio a Francoforte, che riporta un cauto +0,4%, mentre Londra è in territorio leggermente negativo (-0,06%). Generali è la blue chip migliore dopo i conti.

L’inflazione Usa sarà decisiva

Il mercato oscilla nervosamente tra le preoccupazioni per il rischio contagio, che ha fatto tornare lo spettro della crisi finanziaria del 2008, con il fallimento a catena di 465 banche in 4 anni, le rassicurazioni arrivate da Joe Biden e la possibilità che la Fed, alla luce della situazione attuale, ammorbidisca la politica monetaria. Molto dipenderà dall’inflazione americana, prevista a +0,5% su mese e +6% annuo, con il dato core a +0,4% e +5,5%. Un rialzo inferiore alle attese potrebbe spingere la Fed a limitare il ritocco a 25 punti nella riunione della prossima settimana.

L’ottimismo di Nomura

Gli analisti di Nomura si spingono addirittura a prevedere che la Fed taglierà i tassi di interesse di 25 punti base in marzo in seguito al fallimento di Silicon Valley Bank e alle tensioni sul sistema bancario. Nomura, riporta il Financial Times, prevedeva in precedenza un rialzo del tassi di 50 punti nel meeting del 22 marzo. Probabilmente gli analisti della banca giapponese esagerano ma forse una pausa di riflessione ci può stare