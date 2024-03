In Italia solo uno sviluppatore di prodotti digitali su tre è donna

In Italia solo 1 product manager su 3 è donna. Chi sviluppa prodotti digitali, dal lancio sul mercato e per l’intero ciclo di vita, è per lo più di sesso maschile: 69,79% di uomini contro un 30,21% di donne. Il panorama è ancor meno rosa nella leadership: gli incarichi manageriali (head of product, product leader, chief of product officer, product director) sono ricoperti ancora da uomini in schiacciante maggioranza (83,33%) e da donne solo in rare eccezioni (16,67%).

La ricerca del Politecnico di Milano e Product Heroes

Lo rivela una ricerca di Politecnico di Milano e Product Heroes, azienda punto di riferimento in Italia per la formazione nel product management. Il questionario, compilato da 331 intervistati in tutta Italia che lavorano nel settore, conferma il gap tra rappresentanza maschile e femminile in questo segmento tech, soprattutto ai vertici.

Il ritardo italiano è ancor più evidente guardando a Europa e Regno Unito: Germania e Francia rappresentano da sole il 33% del pool di leader europei in ambito tech e product. Della lista delle 172 donne Cpo (Chief Procurement Officer) in Europa e Regno Unito stilata da Sifted, piattaforma di analisi del Financial Times, circa il 25%, ossia la maggioranza, lavora in Francia. L’Italia è penultima (dopo UK, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Svizzera, Norvegia e Danimarca) con un timido 1,7%.