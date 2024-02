Intelligenza artificiale, boom del mercato italiano: +52% nel 2023

Crescita decisamente importante per il mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia che nel 2023 segna +52% raggiungendo il valore di 760 milioni di euro. Da qui a 10 anni le nuove capacità delle macchine potrebbero svolgere il lavoro di 3,8 milioni di persone. Non solo: sei grandi imprese italiane su 10 hanno già avviato qualche progetto di IA. Sono i risultati della ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, presentata nelle scorse ore.

“Dai numeri presentati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano emerge chiaro come il mercato dell’Intelligenza Artificiale ormai non sia più soltanto un trend, ma la direzione verso cui si stanno muovendo le grandi aziende come le piccole medie imprese. Un percorso che potevamo aspettarci visto l’hype nel 2023 e che oggi ha raggiunto una crescita a doppia cifra”, sottolinea Andrea De Micheli, presidente di Web3 Alliance, commentando i dati emersi dalla ricerca.

“È evidente come gli investimenti stiano impattando sul mondo del lavoro puntando a migliorare i processi operativi, segno di un approccio strategico di medio-lungo periodo. Per affrontare questo cambiamento sono necessarie le giuste competenze tecniche, ma anche una predisposizione, più in generale, al cambiamento”.

“Questa riflessione deve portare l’intero Sistema Paese, e in primis la politica, a considerare un piano di sostegno agli investimenti in innovazione e di reskilling delle figure professionali coinvolte, come fatto in precedenza con Industria 4.0 per sostenere la crescita del sistema economico e industriale dell’eccellenza italiana. A tal proposito, Web3 Alliance si sta muovendo per creare un ecosistema solido in grado di affrontare le sfide del futuro”, conclude De Micheli. (Teleborsa)