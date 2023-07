Yahoo! torna a fare soldi e punta nuovamente a Wall Street

Yahoo! mira ad un ritorno storico a Wall Street dopo il delisting arrivato nel 2017 in seguito alla vendita a Verizon Communications per 4,8 miliardi di dollari. La società era stata poi acquisita nel 2021 da Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari.

Jim Lanzone, chief executive della nuova Yahoo! Inc, ha dichiarato al Financial Times che la società è “molto redditizia” e che è pronta a tornare a Wall Street. (Teleborsa)