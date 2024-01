All'asta una Ferrari 250 Testa Rossa. Ma ci vogliono 35 milioni

Tra i 31 ed i 35 milioni di euro (ma la quotazione finale potrebbe essere ben più elevata): è quanto deve essere disposto a spendere chi vorrà aggiudicarsi una delle “Ferrari più belle mai costruite” .La descrizione è della casa d’aste Sotheby’s che ha annunciato la messa in vendita di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1958 che andrà all’asta dal 21 al 23 febbraio 2024. La Ferrari 250 Testa Rossa (seconda forse alla sola 250 GTO) viene giustamente definita “un capolavoro del design, una sinfonia di linee, tecnologia e dinamica”, è in affetti una delle auto più iconiche e desiderate di tutti i tempi, con una carriera sportiva ricca di trionfi.

Solo 19 esemplari al mondo

La Ferrari ha realizzato solamente 19 esemplari di 250 Testa Rossa con la carrozzeria “pontoon fender” e questo particolare esemplare con numero di telaio 0738 TR vanta una carriera sportiva lunga più di dieci anni in Sud America, dove è rimasta fino al 1975. Dopo questa data la 0738 TR ha avuto diversi proprietari sia negli Usa che nel Regno Unito, è stata trasformata in coupé nel 1963 con un’interessante carrozzeria firmata Drogo e riportata poi alla forma originale nel 1989. Negli ultimi anni ha affrontato un restauro completo nelle officine Ferrari dove ha ottenuto il certificato di autenticità (noto anche come “Libro Rosso“), grazie anche al fatto di avere la corrispondenza tra numero di telaio e di motore.

Le aste da capogiro

Nei primi posti della classifica delle auto più costose al mondo battute all’sta figurano praticamente soltanto Ferrari e Mercedes. Il record assoluto è legato ad un’asta segreta tenutasi presso Mercedes nel 2022, In quel caso è stata venduta una delle due sole 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 per 135 milioni di euro, superando di gran lunga i 48,4 milioni di euro della precedente vendita record relativa a una Ferrari 250 GTO del 1962. Nel palmares dei record c’è anche una Aston Martin, la AM DBR1, prima di una lunga serie di auto da competizione. Il primo dei cinque esemplari mai costruito è stato battuto all’asta per 22.550.000 dollari.