All’asta la Ferrari 2003 di Michael Schumacher

Rossa, fiammante, vincente. Storica. Con la Ferrari F2003-GA, Michael Schumacher ci ha conquistato cinque Gran premi e il sesto mondiale della sua carriera. Il prossimo 9 novembre, la macchina sarà messa all’asta da Sotheby’s. La base d’asta non è stata ancora fissata, ma viste le altre esperienze con le fuoriserie di Maranello, non è escluso un esborso tra i 5 e i 7 milioni.

La vettura

I record di vendita non sono esclusi, perché la vettura ha un valore storico per gli appassionati. Proprio per la memorabile cavalcata che nel 2003 consentì alla leggenda tedesca di staccare i rivali e ad aggiudicarsi il titolo. La macchina, che è il quarantanovesimo modello utilizzato in Formula 1 dalla scuderia, pesa 49 chilogrammi. E la sigla GA fu aggiunta in onore dell’avvocato Gianni Agnelli, morto il 24 gennaio del 2003 prima della presentazione ufficiale.

L’ultima apparizione nel Modenese

Le modifiche rispetto ai modelli precedenti furono decisive quell’anno nel rilanciare Schumacher. Memorabile fu allora la vittoria nel weekend di Monza quando Schumi conquistò, pole position, giro veloce e vittoria finale. Con il pubblico nostrano in visibilio. Non molto tempo fa la monoposto si è rivista sulla pista a Fiorano, nel Modenese, nel corso di un’esibizione e completamente revisionata dai meccanici. In quella occasione la guidava proprio il figlio del campione, Mick Schumacher. Un passaggio di testimone.