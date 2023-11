Bce, Holzmann: c'è la probabilità che i tassi salgano ancora

Bce, ancora possibili nuovi rialzi dei tassi

“La probabilità che i tassi di interesse salgano nuovamente non è meno probabile di quella che ci sia una riduzione. La ragione di ciò è che abbiamo ancora valori di inflazione elevati”. Lo ha affermato Robert Holzmann, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in una intervista al giornale austriaco Die Presse.

I rischi per l’inflazione

“I cali dei tassi di inflazione negli ultimi mesi sono fortemente legati agli effetti base – ha spiegato -. Dodici mesi fa abbiamo avuto semplicemente aumenti di prezzo molto maggiori. Ma ci sono anche altri pericoli: da un lato i prezzi dell’energia a causa della situazione politica in Medio Oriente, dall’altro i prezzi dei generi alimentari a causa della grave siccità in Brasile causata da El Nino”.



In un altro passaggio, Holzmann ha detto che “la decisione finale di sospendere i tassi d’interesse è stata sostenuta all’unanimità da tutti i membri, me compreso. Tuttavia, ci sono differenze nelle aspettative su ciò che può ancora accadere. In una certa misura ciò è influenzato da quanto alto è il tasso di inflazione nei rispettivi paesi. I paesi in cui l’inflazione è scesa più bruscamente della nostra probabilmente avranno una prospettiva diversa nel medio termine”.