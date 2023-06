Beretta Holding, il fatturato 2022 sale a 1,4 miliardi

Sale a 1,4 miliardi il fatturato di Beretta

Beretta Holding ha chiuso il 2022 con un fatturato consolidato pari a 1,4 miliardi di euro (rispetto ai 958 milioni di euro del 2021) ed un Ebitda di 286,5 milioni di euro. Se il gruppo avesse consolidato Ammotec (acquisito nel luglio scorso) per l’intero 2022, il fatturato avrebbe superato 1,7 miliardi di euro e l’Ebitda 350 milioni.

Dal settore civile l’80% del fatturato

Il fatturato consolidato è stato realizzato prevalentemente nel settore civile, che ha contributo per l’80% del totale. Malgrado circostanze di contesto sfidanti, la domanda dei prodotti per la caccia è continuata a rimanere forte in tutti i Paesi in cui il gruppo opera. La domanda sostenuta, combinata con molteplici nuovi contratti vinti nel settore della difesa e dell’ordine pubblico, hanno permesso agli impianti del gruppo di lavorare a pieno regime.

In Europa il gruppo ha realizzato risultati storici, con ricavi superiori del 19% rispetto al 2021. Il fatturato realizzato in Italia è cresciuto del 30%. La crescita organica del principale mercato, il Nord America, dopo due solidi anni, è stata pari al 6%. Il Nord America rappresenta il 48% del fatturato del gruppo.

Forniture dell’Esercito

Il settore Difesa – Forze dell’ordine é cresciuto rispetto al 2021 grazie principalmente ad un contratto pluriennale con l’Esercito italiano e ad un’importante fornitura di prodotti all’Arma dei Carabinieri. Il fatturato consolidato realizzato dai prodotti non firearms ha superato i 300 milioni di euro, oltre il 20% del fatturato di gruppo, con una crescita dell’8% rispetto al 2021. I principali contributi sono arrivati dalle ottiche e da abbigliamento – accessori per il settore difesa/ordine pubblico.

Ricerca e sviluppo

Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono cresciuti di oltre il 25%. Il gruppo ha incrementato gli investimenti del 38%, pari a 54,8 milioni di euro, rispetto ai 33,9 milioni di euro del 2021.

Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati pari a 25,1 milioni di euro (rispetto ai 19,6 milioni del 2021). La maggior parte degli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati focalizzati nello sviluppo prodotti e nell’industrializzazione di nuovi modelli e soluzioni innovative.