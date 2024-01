Cina, l'indice Pmi servizi si rafforza a dicembre e conferma espansione

Si rafforza il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota 52,9 punti a dicembre 2023 dai 51,5 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell’attività e risulta anche superiore ai 51,6 punti attesi dagli analisti.

Ripresa del settore

“L’indicatore è rimasto in espansione durante tutto l’anno, segnalando una ripresa sostenuta nel settore dei servizi”, commenta l’economista Wang Zhe di Caixin, aggiungendo “l’ottimismo ha prevalso nel settore dei servizi, con le imprese che hanno espresso fiducia in un miglioramento delle prospettive economiche per l’anno che verrà. Questo sentimento si riflette nell’indicatore delle aspettative delle imprese sull’attività futura, che sono arrivate attorno alla media storica dal 2012 al 2022”.