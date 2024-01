Xerox taglierà il 15% della sua forza lavoro. A rischio oltre 3000 dipendenti

Licenziamenti in vista per la compagnia di tecnologie di stampa digitale e gestione dei documenti, Xerox, che ha annunciato una ristrutturazione organizzativa e un nuovo modello operativo che comporterà il taglio del 15% della sua forza lavoro. La società, che al 31 dicembre 2022 contava circa 20.500 dipendenti, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti potrebbe licenziare circa 3.075 dipendenti. I tagli cominceranno già questo trimestre. Dopo l’annuncio, le azioni della compagnia stanno perdendo il 10,4%.

La ristrutturazione

Il piano di ristrutturazione dell’azienda – si legge nel comunicato inviato dalla compagnia – prevede la semplificazione dei prodotti all’interno del core business della stampa, l’aumento dell’efficienza dei servizi aziendali globali e l’aumento dell’attenzione sull’IT e su altri servizi digitali. Xerox ha affermato di aver anche riprogettato il proprio team esecutivo per contribuire alla realizzazione del nuovo modello.

“Il passaggio a un modello operativo di business unit è una continuazione delle nostre priorità di esecuzione equilibrate e incentrate sul cliente ed è progettato per accelerare l’efficienza operativa di prodotti e servizi, go-to-market e funzioni aziendali in tutte le aree geografiche che serviamo”, afferma il CEO, Steven Bandrowczak, nel comunicato.

(Foto: elleaon | 123RF)