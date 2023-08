Fisco, dall'Irpef all'Iva, tutte le scadenze in arrivo il 21 agosto

Dopo la consueta sospensione feriale, il calendario fiscale riparte da lunedì 21 agosto. In particolare le scadenze in programma riguardano gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS, ma anche il versamento della seconda rata delle imposte sui redditi con maggiorazione e quella che riguarda i contributi dovuti da artigiani e commercianti. In totale sono 148 le scadenze per versamenti fissate per quella data.

L’appuntamento nella prima giornata di ripartenza riguarda datori di lavoro e titolari di partita IVA che dovranno versare le ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo e sulle provvigioni erogati nel mese di luglio 2023. Nella stessa giornata dovrà essere poi effettuato il versamento dei contributi INPS di competenza dello stesso periodo. Chiamati a versare l’importo dovuto, infine, sia i contribuenti con liquidazione IVA mensile che trimestrale.

Il 21 agosto è tempo di versamenti anche per tutti i soggetti titolari di partita IVA che devono versare la seconda rata delle imposte sui reddito con maggiorazione (Soggetti ISA e forfettari), così come sarà il termine ultimo anche per il pagamento della seconda rata dei contributi di artigiani e commercianti. Nella stessa giornata dovrà essere effettuato il versamento dei contributi INPS di competenza dello stesso periodo.

Il 31 agosto è invece fissata la scadenza per il pagamento della terza rata delle imposte sui redditi dovuta dai contribuenti non titolari di partita IVA. (Teleborsa)