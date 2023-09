Il Gioco pubblico è pronto a cambiare pelle. Si parte con la delega fiscale

Per l’Agenzia delle Dogane l’obiettivo è ridefinire la rete delle concessioni

“Uno degli aspetti più importanti della Legge sulla Delega Fiscale è quello sulla definizione certa di regole sul territorio che servono a garantire una rete distributiva ancora più professionale, ancora più a presidio della tutela della legalità sul territorio. A nostro parere è fondamentale quell’intervento che la legge delega fa su diversi commi, sulla necessità del riordino, sulla necessità di regole certe da concertare insieme” ha spiegato Mario Lollobrigida, direttore Giochi dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli intervenendo al Forum.