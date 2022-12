I numeri del reddito di cittadinanza: nel 2022 respinte due domande su dieci

Cosa ha detto l’Inps sul reddito di cittadinanza

Nei primi dieci mesi dell’anno l’Inps ha respinto 240 mila domande di reddito di cittadinanza. Le richieste pervenute erano state 1 milione e 290 mila, quindi ad essere scartate sono state due domande su dieci.

Le domande, comunica l’Inps, sono state bocciate in automatico per mancanza del requisito della residenza in Italia oppure per false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare. Altre 50 mila domande di reddito di cittadinanza sono state sospese. L’Inps sta provvedendo ai controlli.

Dall’introduzione del sussidio nel 2019 l’Inps ha respinto 1.735.195 domande. Altre 871.491 sono decadute mentre 213.593 sono state revocate.

“Il sistema dei controlli risulta particolarmente complesso in ragione anche della numerosità delle Amministrazioni coinvolte e della tempistica da rispettare per la verifica dei requisiti, all’atto della presentazione della domanda”, fa notare l’Inps in una nota.

Secondo l’Inps i furbetti del reddito di cittadinanza provano a imbrogliare soprattutto su tre punti: “1. Mancanza del requisito della residenza in Italia. 2. False o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare. 3. False dichiarazioni circa la composizione del nucleo familiare”.