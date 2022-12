Crescono le immatricolazioni delle auto: +14,67% a novembre

Aumento a doppia cifra delle immatricolazioni di auto a novembre, mese in cui sono state registrate 119.853 autovetture, con un aumento del 14,67%

Immatricolazioni in crescita

Immatricolazioni auto in crescita a novembre, mese in cui in Italia sono state registrate 119.853 autovetture, con un aumento del 14,67% rispetto alle 104.519 iscrizioni riportate nello stesso mese dell’anno precedente. Da inizio anno sono state immatricolate 1.371.315 autovetture, ancora in calo dell’11% rispetto al pari periodo del 2021.

E’ quanto emerge dall’ultimo report mensile del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 30 novembre 2022 e delle certificazioni dei trasferimenti di proprietà rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di novembre 2022.

Per il gruppo Stellantis, che comprende il Gruppo Fiat e Peugeot, si registra una crescita delle immatricolazioni dell’1,5% a 36.892 unità, meno del mercato di riferimento, mentre la quota di mercato è scesa al 30,9% rispetto al 34,8% di novembre 2021.

Nei primi 11 mesi, le immatricolazioni sono scese del 17% a 428.599 unità e la quota di mercato è calata al 35,5%, rispetto al 37,8% del 2021.