Istat, produzione industriale in Italia a luglio cala del 2,1%

A luglio scorso l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,7% rispetto a giugno. Lo stima l’Istat, spiegando che nella media del periodo maggio-luglio il livello della produzione è aumentato dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Sia al netto degli effetti di calendario sia considerando il livello grezzo, l’indice diminuisce in termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, come a luglio 2022).

Su base mensile, l’indice destagionalizzato cresce su base congiunturale solo per l’energia (+3,7%); mentre cala per i beni intermedi (-0,5%), per i beni strumentali (-1,5%) e per i beni di consumo (-1,6%). Tra i principali settori cresce solo quello dei beni strumentali (+3,0%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-3,7%), l’energia (-4,0%) e i beni intermedi (-4,5%).

I soli settori di attività economica che presentano variazioni tendenziali positive, prosegue l’Istat, sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+10,1%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,8%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+0,4%).

Legno, carta e stampa in calo del 12,3%

I settori rimanenti sono tutti in flessione; quelle più ampie si registrano nell’industria del legno, della carta e della stampa (-12,3%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-10,8%) e nell’attività estrattiva (-10,1%).

“Dopo due mesi di crescita congiunturale – commenta l’Istituto – l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra, a luglio, una diminuzione; questa è diffusa ai principali comparti, con l’esclusione dell’energia. E’, tuttavia, lievemente positivo l’andamento congiunturale complessivo nella media degli ultimi tre mesi.

In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice generale è in flessione. Guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano cali diffusi (ad esclusione dei beni strumentali), piu’ marcati per l’energia e i beni intermedi”.