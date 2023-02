Piazza Affari resiste ai falchi. Unipol alza il dividendo e Iveco +15%

Piazza Affari stabile nonostante il calo di Wall Street

Piazza Affari non ha nessuna voglia di scendere. Nonostante la chiusura negativa di Wall Street e le dichiarazioni poco rassicuranti del capo di JpMorgam Jamie Dimon l’indice resta stabile . Il ragionamento vale complessivamente per tutte l’Europa, L’indice Eurostoxx 50, che raggruppa i big della zona euro, ha toccato ieri i nuovi massimi degli ultimi tredici mesi a 4.275 punti.E’ cresciuto del +11,30% da inizio 2023. Le ripetute esternazioni dei “falchi” della BCE non hanno frenato l’ottimismo degli investitori, generato dalle trimestrali. Sono pochissime finora le società che hanno deluso le aspettative. Le sorprese migliori sono emerse dal settore bancario. Occhi puntati nel pomeriggio al “falco” della Bce, Isabel Schnabel, che risponderà a una sessione di domande su Twitter.

MEDIOBANCA

Websim alza il Tp da 10,5€ a 11€ dopo la presentazione dei conti semestrali.

UNIPOL

Websim giudizio INTERESSANTE su UNIPOL target price a 6,0 euro. Il 2022 si è chiuso con un utile netto consolidato di 797 mln, un utile netto a 605 mln, solvency margin a 201%. Dividendo proposto a 37 cents sopra le attese Il titolo tratta al 37% di sconto rispetto al NAV.

UNIPOLSAI

Websim conferma la raccomandazione NEUTRALE target price a 2,50 euro. La compagnia ha annunciato risultati in linea con le attese, ma ha proposto un dividendo di 16 centesimi più basso rispetto alle attese di 19 centesimi.