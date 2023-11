Pil, Urso: meno peggio di altri Paesi europei

“La Germania è in recessione e come sa un tempo la nostra crescita dipendeva da quella tedesca. Non siamo felici di andare meno peggio di altri, ma è incoraggiante”.

Lo afferma il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso, nell’intervista rilasciata a La Stampa, rispondendo a una domanda sulla crescita zero del PIL nel terzo trimestre. Con gli altri paesi europei, ha aggiunto “stiamo cercando di definire una politica industriale comune. Sapendo quanto è complicato il mondo, con la guerra ai nostri confini e la sfida titanica agli investimenti di Cina e Stati Uniti c’è poco da stare allegri. Il nostri futuro è in pericolo”.

Nel corso dell’intervista, il Ministro ha sottolineato che “la rimodulazione del cosiddetto Repower Ue dovrebbe garantire al mio ministero otto miliardi di euro. Ho presentato quattro progetti per finanziare il rinnovo dei macchinari con Industria 5.0″.

“Entro la fine di questo mese – ha aggiunto – spero di avere risposte e così utilizzare le risorse nel 2024, come sarebbe avvenuto con la Finanziaria”

(Teleborsa)