Servizi, l’indice Pmi in Italia cala a 52,2 punti in giugno

L’indice Pmi del settore dei servizi italiano ha rallentato a 52,2 punti in giugno dai 54 di maggio. La performance è leggermente inferiore alle attese degli analisti che erano per un calo a 53 punti. “Il settore terziario italiano di giugno ha continuato a segnare una crescita – si legge in un comunicato -. Tuttavia, con i dati che hanno riportato incertezze dei clienti e tassi di interesse più alti che hanno pesato sulle vendite, l’attività ha indicato la crescita più lenta in quattro mesi. La fiducia nel futuro è rimasta positiva e le aziende intervistate hanno assunto personale aggiuntivo anche se ancora una volta ad un tasso più lento rispetto a maggio. L’uscita dalle pressioni inflazionistiche è stata visibile come mostrato dal calo concomitante dell’inflazione dei costi e delle tariffe”.