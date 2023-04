UK, inflazione marzo ancora sopra il 10%: deluse le attese

Dati deludenti per l’inflazione nel Regno Unito a marzo 2023. Secondo il report mensile dell’Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo segnano una crescita del 10,1% su base annua in recupero rispetto al +10,4% del mese precedente ed al +9,8% atteso dagli analisti.

Su base mensile l’inflazione ha registrato un incremento dello 0,8%, dopo il +1,1% del mese precedente (+0,5% atteso).

Il dato core dell’inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, sale al +6,2%% contro il +6,2% del mese precedente (+6% le attese). Su base mensile si registra un +0,9% (+0,6% le attese del mercato) e rispetto al +1,2% precedente.

Dati contrastanti per i prezzi alla produzione del Regno Unito

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), nel mese di marzo, l’indice dei prezzi alla produzione (output) è salito dello 0,1% su base mensile, contro aspettative di mercato per un calo dello 0,1% e rispetto al -0,4% del mese precedente.

A livello annuale, si è registrata una variazione positiva dell’8,7%, contro il +11,9% del mese precedente e il +8,6% atteso dal mercato.

L’indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, è salito su mese dello 0,3% (-0,2% a febbraio) e su base annuale dell’8,5% dal +10,2% precedente.

