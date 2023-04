Franco Bernabè (ex ad Tim): "Inevitabile lo scorporo della rete, altrimenti sono guai"

Franco Bernabè: “Inevitabile lo scorporo della rete, altrimenti sono guai”

“Troppo tardi per fare un aumento di capitale ma lo scorporo della rete è ormai inevitabile se no per Tim sono guai”. Lo spiega Franco Bernabè che di Telecom è stato amministratore delegato per ben due volte: la prima nel 1998 e la seconda dal 2008 al 2013. Tim ha un debito molto alto, oltre 20 miliardi, e con i tassi in salita la situazione è diventata critica.

Quanto alla possibilità di creare la rete unica con Open Fiber, Bernabè è possibilista ma ci sono difficoltà. “Le misure di compensazione che potrebbe adottare l’Antitrust Ue potrebbe rendere l’operazione molto complicata ma sarebbe un bene per risolvere i problemi di entrambe le società”. L’ex ad di Telecom è stato il primo ad ipotizzare la separazione della rete dai servizi per la quale aveva ipotizzato la creazione di una società dove far confluire le attività della rete sul modello di Open Access come aveva fatto Bt.

Il libro scritto dall’ex ad: Internet senza regole ha creato grandi monopoli

Bernabè ha parlato in occasione della presentazione del libro scritto con il giornalista Massimo Gaggi Profeti, oligarchi e spie, democrazia e società nell’era del capitalismo digitale, dove ha raccontato l’importanza delle regole Antitrust poste dai governi.

Regole che non sono state poste nel caso di Internet, fatto che ha permesso la creazione di enormi monopoli come sono, nei fatti, le società big tech come Google, Facebook, Amazon e Apple che hanno potuto espandere senza problemi il loro dominio. Per contro l’Antitrust è stata molto restrittiva nel caso delle società di tlc che hanno dovuto subire, e subiscono, gli effetti di una competizione molto serrata soprattutto in Europa e in particolar modo in Italia.