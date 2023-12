Energia, mercato libero slitta dal 1° aprile al 1° luglio

(Teleborsa) – Slitta al 1° luglio dal 1° aprile la data per il passaggio al mercato libero dell’energia. Lo conferma l‘ARERA dopo che il presidente Stefano Besseghini aveva annunciato al TG3 di aver firmato la delibera, che tiene conto dell’approvazione del Decreto energia che ha fato slittare le gare dall’11 dicembre al 10 gennaio ed ha introdotto due elementi importanti.

La decisione – spiega ARERA – risponde a diverse esigenze legate al decreto: assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative che dovranno essere condotte dal MASE; effettuare le attività preparatorie all’operatività del Sistema a Tutle graduali, tra cui gli interventi attuativi delle disposizioni sul trasferimento automatico delle autorizzazioni all’addebito diretto tramite RID delle bollette emesse dall’esercente, da completarsi entro il 31 maggio 2024.

Rimane invece invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del servizio, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023.

Le aste per assegnare gli utenti domestici

Il presidente di ARERA ha anche parlato delle aste che assegneranno ai vari operatori gli utenti domestici confluiti nel Servizio a Tutele graduali. “Il meccanismo che si sta costruendo con le aste – ha spiegato – non è un meccanismo peer passare forzatamente gli utenti al mercato libero, ma un meccanismo per costruire il cosiddetto sistema di salvaguardia, che permettere alle persone di non scegliere e di rimanere comunque servite con delle tariffe che metteremo ad asta. L’obiettivo dell’asta quindi quello di avere delle tariffe più vantaggiose possibile“.

“Una notizia positiva per i consumatori, con oltre 9 milioni di famiglie che avranno due mesi in più di tempo per godere del mercato tutelato nel settore dell’elettricità”, commenta il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, aggiungendo “non si tratta certo di un salto nel buio, considerato che le liberalizzazioni nel settore sono scattate già dal 2007, ma in questa fase è fondamentale fornire informazioni tempestive e corrette agli utenti circa il passaggio al mercato libero del gas che scatterà il prossimo 10 gennaio, ma soprattutto mettere in campo una task force contro raggiri e pratiche aggressive degli operatori tese ad accaparrare clientela sfruttando il momento di confusione di questo delicato momento”.

Il Codacons chiede una proroga per il gas

Il Codacons invece chiede di prorogare anche la fine del mercato tutelato del gas, prevista per il prossimo 10 gennaio. “In questo momento si assiste ad una enorme confusione sul passaggio al mercato libero di luce e gas, e il rischio concreto è che a rimetterci siano i consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Tra rinvii, proroghe, e in generale una informazione del tutto carente, gli utenti potrebbero ritrovarsi a firmare contratti con condizioni economiche svantaggiose, ritrovandosi bollette più salate”.

“Per questo riteniamo necessario unificare la fine del regime a maggior tutela sia per il gas che per la luce, – conclude Codacons – scegliendo una data unica e avviando una campagna informativa capillare per aiutare i consumatori in questo delicato passaggio che potrebbe essere tutt’altro che indolore per le tasche degli italiani”.