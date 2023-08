Infrastrutture, il traforo del Monte Bianco chiude per 4 mesi

(Teleborsa) – Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso dal 4 settembre fino al 18 dicembre in entrambi i sensi di marcia per inderogabili lavori di manutenzione. Il blocco si rende necessario per eseguire il rifacimento di due volte, per una lunghezza di 300 metri, sia sul versante italiano che su quello francese.

Ma si sta discutendo anche della necessità di un intervento generale sull’infrastruttura, inaugurata il 16 luglio 1965 e che misura quasi 12 km. Ripetendo annualmente la chiusura autunnale, il programma di manutenzione si protrarrebbe fino al 2042. In alternativa, il tunnel dovrebbe essere interdetto per 6 anni di fila. Con conseguenze immaginabili, visto quanto accaduto con il gravissimo incidente costato la vita a 39 persone che costrinse a chiudere il traforo dal 24 marzo 1999 al 9 marzo 2002.

Confindustria stima che il PIL del Nord Italia nel periodo di blocco calerà del 10%. Sullo sfondo, la necessità di trovare una soluzione alternativa, visto che l’Unione Europea si accinge a istituire, a partire dal 2040, il divieto di transito ai mezzi pesanti nei trafori a canna unica, come il traforo del Monte Bianco.

(Foto: Christophe Jacquet CC BY-SA 3.0)