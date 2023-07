Finanza, nasce il gruppo su scala globale UCapital

Una nuova società di investimento, che agirà su scala globale, con soluzioni innovative e basata sulle nuove tecnologie. Il gruppo UCapital, ecosistema globale fintech attivo nei settori finanza, tecnologia e media, annuncia che la società Aleph Finance Group, quotata sulla Borsa di Parigi, ha deliberato il cambio della denominazione sociale in UCapital Global PLC e che la sua controllata Pairstech Capital Management si è trasformata in UCapital Asset Management LLP,

con sede a Londra e licenza FCA. Tale decisione è stata presa in seguito all’acquisizione da parte della Holding del Gruppo UCapital.

L’operazione, che vale 15 milioni di euro, consentirà al Gruppo fondato da Gianmaria Feleppa nel 2017, di ampliare la propria forza finanziaria internazionale.

L’iniziativa va ad armonizzare e sistematizzare l’offerta del gruppo UCapital, completando l’assetto dell’intero ecosistema fintech.

Il Gruppo, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito da: UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale, che gestisce anche una tv web con sede sia sotto la Madonnina che a New York; UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset & Wealth Management che come Investment Banking che si concentra in particolare sulle startup e PMI di tutta Europa; Trade Capital Italia, SIM italiana specializzata in servizi di trading.

Soluzioni d’investimento innovative

“L’acquisizione di Aleph – dichiara Gianmaria Feleppa, ceo e founder di UCapital – ci consente di completare il nostro piano strategico volto alla creazione di un ecosistema fintech. Anche la scelta del nome UCapital Global e UCapital Asset Management è stata fatta in virtù del fatto che quest’ultima sarà la società d’investimento del gruppo UCapital. Una nuova realtà che agirà su scala globale, con soluzioni d’investimento innovative e in linea con i nuovi scenari di mercato sfruttando al meglio le nuove tecnologie per offrire maggiori garanzie ai nostri investitori e clienti.

Inoltre, la nuova divisione di Investment Banking consentirà a tutte le migliori start up e PMI europee di poter reperire nuovi capitali in tutto il mondo anche grazie a operazioni di IPO e di M&A. Grazie, infatti, all’interazione con il social media UCapital24 e con i suoi servizi fintech, UCapital Asset Management diventerà il punto di riferimento per tutte le aziende che vorranno espandersi su scala globale”.