Fincantieri si aggiudica per la seconda volta l’Oscar di Bilancio

Fincantieri si aggiudica l’Oscar di Bilancio

Fincantieri si è aggiudicata il Premio speciale per il Bilancio di sostenibilità dell’edizione 2022 dell’Oscar di Bilancio, dopo l’Oscar di Bilancio di due anni fa. Giunto alla 58ma edizione il premio promosso e organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i mercati.

A ritirare il premio è stato Giuseppe Dado, chief financial officer di Fincantieri. La motivazione della commissione aggiudicatrice riconosce a Fincantieri di aver presentato una dichiarazione non finanziaria (Dnf) “caratterizzata da un’adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di stakeholder. Una Dnf complessivamente molto completa nella quale sono individuati con precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all’ambiente e al sociale”.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Siamo orgogliosi di questo risultato che premia il nostro grande impegno per la sostenibilità sottolineando i traguardi raggiunti e quelli che il gruppo vuole perseguire. Siamo certi che questa è la direzione giusta: vogliamo rendere sempre più organica la nostra vision sul fronte della gestione responsabile, pilastro per ogni azienda che guarda al futuro. Fincantieri è impegnata nella sfida per ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climatico, con particolare riferimento all’efficientamento energetico della nave e all’adozione di combustibili alternativi. Obiettivi che stiamo perseguendo anche con iniziative di frontiera come lo sviluppo di navi di nuova generazione alimentate a idrogeno e il progetto Zeus, che si concentra sulla nave a emissioni zero”.

Il premio, nato nel 1954 per volontà di Roberto Tremelloni, allora presidente dell’Istituto per le Relazioni Pubbliche e in seguito ministro delle Finanze, con l’intento di stimolare le aziende a una migliore presentazione, redazione e diffusione della relazione annuale di bilancio, viene assegnato al miglior rendiconto finanziario ed economico patrimoniale correlato a quello relativo alle performance sociale ed ambientale. Oggi fanno parte del comitato promotore anche Borsa Italiana e Università Bocconi, insieme ad altre associazioni partner.