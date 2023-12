Editoriale Simone, i libri per i concorsi pubblici la verso la Borsa

Gruppo Editoriale Simone ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’ammissione è prevista il 27 dicembre, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA).

Simone è una società costituita nel 2011 a Napoli e attiva nel settore dell’editoria, anche attraverso un marchio (Edizioni Simone) con oltre 50 anni di storia. L’emittente è a capo dell’omonimo gruppo costituito da 6 società, inclusa l’emittente stessa, il quale è in grado di offrire i propri volumi e manuali coprendo l’intero settore dell’editoria e operando con successo in numerosi segmenti, tra i quali: giuridico-professionale, scolastico (scuola primaria e secondaria) e dell’editoria di varia per bambini e ragazzi.

Al 31 dicembre 2022 il gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa 16,5 milioni di euro, di cui l’81% realizzato dall’emittente e il 75% afferente il segmento giuridicoprofessionale. Al 30 giugno 2023 il valore della produzione consolidato risulta pari a 9,2 milioni di euro; il dato è influenzato dalla stagionalità del fatturato relativo al segmento scolastico, il quale è tipicamente concentrato nella seconda metà dell’anno. Il valore della produzione del gruppo è realizzato interamente in Italia.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da 5 membri, di cui un amministratore indipendente, e sarà nominato nell’assemblea ordinaria convocata per il 20 dicembre 2023.

Prima dell’ammissione, gli azionisti rilevanti sono: Giunima S.r.l. (società riconducibile a Nicoletta Del Giudice per l’1,0% e a Federico Del Giudice per il 99% quale usufruttario. La nuda proprietà – con diritto di voto – del 99% delle quote è ripartita come segue: Manila Del Giudice 14,0%; Nicoletta Del Giudice 20,0%; Dora Angela Gonzalez Marin 30,0%; Giulio Golan Del Giudice 21,0%; Maria Novella Del Giudice 14,0%) per il 93,73%; Giulio Golan Del Giudice per l’1,57%; Manila Del Giudice per l’1,57%; Maria Novella Del Giudice per l’1,57% e Nicoletta Del Giudice per l’1,57%.

Simone segnala che saranno presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Giunima S.r.l., Giulio Golan Del Giudice, Manila Del Giudice, Maria Novella Del Giudice e Nicoletta Del Giudice, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto. (Teleborsa)