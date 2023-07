Piazza Affari avanza al rallentatore. Equita promuove Iveco

Salgono stamattina le borse di Hong Kong (+1,5%) e di Shanghai (+0,7%). Le politiche di sostegno finanziario già in vigore per altri settori, saranno estese alle società immobiliari in difficoltà. Banche e finanziarie saranno incoraggiate a rinegoziare i termini dei prestiti in sospeso, al fine di assicurare che siano portati a termine i lavori e siano consegnate le case ai compratori. Le indicazioni sono contenute in un comunicato congiunto della Banca Popolare Cinese e dell’Amministrazione Nazionale per la Regolamentazione Finanziaria. Alcuni prestiti in essere, tra cui prestiti fiduciari con scadenza anteriore al 2024, godranno di un anno di proroga del rimborso.