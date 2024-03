Panasonic vende il business Automotive ad Apollo, possibile quotazione

La giapponese Panasonic Holdings ha deciso di trasferire tutte le azioni di Panasonic Automotive Systems (Pas) a Star Japan Acquisition, una società le cui azioni sono indirettamente interamente possedute da fondi gestiti dal colosso statunitense del private equity Apollo Global Management, e di acquisire il 20% delle azioni di Star Japan Holdings e in relazione a ciò stipulare un patto parasociale con Apollo.

Valutazione di 1,9 miliardi di euro

La transazione ha un valore aziendale complessivo di 311 miliardi di yen (circa 1,9 miliardi di euro), soggetto ad aggiustamenti al closing, previsto entro la fine del primo trimestre del 2025

“Con il rapido passaggio ai veicoli elettrici nell’industria automobilistica e i grandi cambiamenti nelle architetture dei veicoli, saranno necessari investimenti continui per ottenere una crescita a lungo termine nello sviluppo di software e nell’elettrificazione, che richiederà ulteriori miglioramenti in futuro – spiega Panasonic in una nota – Tuttavia, considerando che è difficile investire ulteriori risorse gestionali da sole, la società ha deciso che l’assunzione di un partner che abbia il know-how e le risorse finanziarie per questo business e che condivida la stessa visione imprenditoriale sarà ottimale per il futuro crescita del business di Pas”.

In vista di una potenziale quotazione futura, Pas cercherà di raggiungere un’ulteriore crescita e sviluppo come fornitore leader nel settore dell’elettronica automobilistica in rapida evoluzione con competitività e struttura gestionale leader del settore. Attraverso l’operazione, Pas avrà l’opportunità di raccogliere un nuovo e ingente ammontare di capitale, rafforzando, tra le altre cose, la propria capacità di sviluppare business in crescita.