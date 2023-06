Pirelli, rumors: ad designato Giorgio Bruno verso l'uscita

Pirelli, verso l’uscita l’ad designato Giorgio Bruno

(Teleborsa) – Il Ceo designato di Pirelli, Giorgio Luca Bruno, starebbe per lasciare la società. Lo scrive Bloomberg, citando persone a conoscenza della vicenda, secondo cui Bruno intende perseguire altri interessi imprenditoriali e un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già questa settimana.

La carriera in Camfin

Bruno è Deputy-Ceo di Pirelli, produttore italiano di pneumatici che fa parte del Ftse Mib, dal 15 giugno 2021. In precedenza, ha svolto una lunga carriera all’interno del gruppo e di Camfin, la holdaing controllata dalla Marco Tronchetti Provera.



In occasione del rinnovo del patto parasociale tra i maggiori soci, lo scorso anno, Bruno era stato indicato per guidare Pirelli dopo la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

La decisione sul Golden Power

Il patto è stato però adesso radicalmente modificato dal governo italiano. Che si è mosso per ridurre l’influenza di Sinochem sul produttore di pneumatici attraverso il “Golden Power“. Ora è Camfin – e non Sinochem – ad avere il diritto di nominare il prossimo amministratore delegato.