Poste Italiane, utile sale del 22% nel 2° trimestre. Ricavi a 3 miliardi

Ricavi a 3 miliardi per Poste Italiane

Poste Italiane ha registrato ricavi pari a 3 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023, in crescita dell’8,5% su base annua, rispetto a 2,8 miliardi del secondo trimestre del 2022 (+8,3% su base annua, pari a 6,1 miliardi nel primo semestre del 2023). I costi totali sono stati pari a 2,2 miliardi, +8% (+7,5% a 4,5 miliardi nel primo semestre), mentre l’Ebit è stato pari a 799 milioni, +9,9% (raggiungendo il livello record per il primo semestre dell’anno di 1,6 miliardi, +10,6%). L’utile netto si è assestato a 601 milioni, in crescita del 22,1% (a 1,1 miliardi nel primo semestre, +15,7%).

Cet1 al 20% per Bancoposta

La società conferma una posizione patrimoniale solida: Total capital ratio di Bancoposta pari al 23,5% (di cui Cet1 ratio pari al 20%), Leverage ratio pari al 3,2% e Solvency II ratio del gruppo assicurativo Poste Vita pari al 274%.

“Siamo lieti di annunciare un’altra serie di risultati in forte crescita – ha commentato l’Ad Matteo Del Fante – Ancora una volta, abbiamo realizzato una performance trimestrale solida e chiuso la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo di gruppo è aumentato dell’11% a 1,6 miliardi di euro e ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business”.

Al lavoro sul piano strategico

“Il nostro bilancio si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno e saldi coefficienti patrimoniali, che per il futuro ci offrono flessibilità sulla remunerazione dei nostri azionisti – ha aggiunto – Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire. Ci sarà un focus sulla ristrutturazione del nostro business logistico e sul rinnovamento del nostro modello di servizio, mettendo al centro il cliente”.

Nel secondo trimestre, il settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione ha registrato una crescita dei ricavi del 10,9%, raggiungendo 1 miliardo (+5% a 1,9 miliardi nel primo semestre). I ricavi del segmento Servizi finanziari sono aumentati del 4,8% a 1,3 miliardi (+6,4% a 2,7 miliardi nel primo semestre). I ricavi del settore assicurativo sono diminuiti del 10,5% su base annua a 379 milioni (-3% a 772 milioni nel primo semestre). I ricavi del segmento Pagamenti e Mobile sono cresciuti di un solido 49,4% attestandosi a 374 milioni (+48,8% a 717 milioni primo semestre del 2023), grazie al ruolo chiave di PostePay e al consolidamento di LIS che ha generato ricavi aggiuntivi pari a 70,2 milioni nel secondo trimestre.