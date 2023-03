Reway verso lo sbarco in Borsa: 94 milioni la capitalizzazione

Reway pronto allo sbarco in Borsa

(Teleborsa) – Reway Group è pronto a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di oltre 94 milioni di euro (96 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto quasi 18 milioni di euro (20 milioni se si comprendono anche i 2 milioni dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 3,10 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 3,10 e 3,75 euro per azione). Lo si apprende dall’aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.

Il flottante è pari al 19,13% (20,81% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe e sempre escludendo le azioni a voto plurimo). In termini di diritti di voto, il mercato ha in mano il 10,98% (12,06% dopo la greenshoe).

Il processo di quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è curato da Integrae SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialista). L’ammissione alle negoziazioni da parte di Borsa Italiana è attesa nella giornata odierna.

Gli azionisti

La società è a capo di un gruppo composto, oltre che dall’emittente stesso, dalle società Manutenzioni Generali Autostrade (MGA), TLS Tecnologie (TLS) e SOTECO, specializzate nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali. Al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022 il gruppo presenta ricavi consolidati pro-forma rispettivamente per circa 90,8 milioni di euro e per circa 56 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

Dopo l’ammissione e prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe, Luccini S.r.l. (riconducibile al presidente Paolo Luccini per il 71%, al figlio Alex Luccini per il 25% e alla coniuge Maryna Syvtsova per il restante 4%) avrà il 75,68% dei diritti di voto e il 57,65% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, Elocyn LTD (società riconducibile per il 100% a Raffaella Casillo) avrà l’8,00% dei diritti di voto e il 13,94% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, Patrizia Casillo avrà il 5,34% dei diritti di voto e il 9,29% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.

