Fineco, la raccolta di febbraio sfiora i 900 milioni

Fineco, a febbraio raccolta vicina ai 900 milioni

(Teleborsa) – Nel mese di febbraio la raccolta netta di Fineco si è confermata su livelli elevati, raggiungendo 870 milioni ed evidenziando come la clientela stia proseguendo nei propri percorsi di investimento. L’asset mix vede infatti la componente gestita attestarsi a 185 milioni, quella amministrata a 1.045 milioni, mentre la diretta è pari a -360 milioni. Contemporaneamente accelera l’ampliamento della base clienti, con 9.938 nuovi clienti nel mese di febbraio che portano il totale a 1.500.028.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di febbraio a 16 milioni, un dato in crescita di oltre il 40% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 32 milioni.

La soddisfazione di Foti

“Il dato robusto della raccolta di febbraio evidenzia come i clienti stiano affrontando l’attuale fase di mercato in un’ottica di investimento, beneficiando del rapporto di fiducia costruito nel tempo con i propri consulenti e riuscendo in questo modo a favorire scelte razionali nella gestione dei risparmi”, ha commentato Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco. “In questo contesto – continua -, le nuove soluzioni protette proposte da Fineco AM continuano a incontrare l’interesse della clientela, e contribuiscono a migliorare la penetrazione della sua offerta sul totale delle masse gestite. A questo si aggiunge la solidità del brokerage, confermando il percorso di crescita della Banca che si rafforza come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie e supera inoltre nel corso del mese quota 1,5 milioni di clienti”.