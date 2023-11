Signa avvia procedura di insolvenza presso tribunale austriaco

(Teleborsa) – Signa, il colosso immobiliare del magnate Rene Benko, presenterà domanda per avviare una procedura di insolvenza presso un tribunale di Vienna, secondo quanto dichiarato in una nota dal gruppo austriaco ma che ha la maggior parte delle sue operazioni in Germania. Il management di Signa ha detto che la procedura ha l’obiettivo di gestire la ristrutturazione.

“Nonostante i notevoli sforzi compiuti nelle ultime settimane, non è stato possibile garantire la liquidità necessaria per una ristrutturazione extragiudiziale – ha affermato la società – L’obiettivo è il proseguimento dell’attività aziendale nel quadro dell’autogestione e della ristrutturazione sostenibile dell’azienda”.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)