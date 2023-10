Ponte di Messina, a bilancio 700 milioni per aprire i cantieri

(Teleborsa) – Nel Documento programmatico sulla Legge di Bilancio inviato dal governo a Bruxelles sono indicate anche le risorse stanziate per il Ponte di Messina. “La manovra assicura inoltre le risorse necessarie per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e di diversi investimenti a vantaggio delle regioni”. L’annuncio era già arrivato durante la conferenza stampa tenutasi dopo l’ok del Consiglio dei Ministri lunedì dal ministro Matteo Salvini.

Come ha spiegato anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella stessa occasione, gli oltre 12 miliardi “sono interamente finanziati nella proiezione pluriennale dei tempi necessari per completare l’opera”. La cifra destinata all’apertura dei cantieri per il 2024 è di 700 milioni che in tre anni diventeranno 3,5 miliardi. Inoltre, il ministro Salvini ha fatto sapere che interlocuzioni sono già state avviate con la Banca Europea per gli Investimenti per reperire una parte delle risorse necessarie, visto che l’infrastruttura è classificata come opera d’interesse europeo.

Sempre lunedì la Regione Sicilia si è già impegnata a investire oltre 1 miliardo per cofinanziare la costruzione del ponte. Una nota della Regione ha precisato che l’investimento consentirà alla Sicilia di partecipare, con una quota del 10%, alla costruzione dell’infrastruttura il cui costo è stimato 12,5 miliardi. “Gran parte del miliardo verrà dalla nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-27. Aggiungeremo poi ulteriori 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-20 non spese”, ha dichiarato il presidente Renato Schifani.