Nel decreto Aiuti salta la modifica del tetto al contante

Salta, dall’ultima bozza del dl Aiuti quater, l’innalzamento al tetto del contante. In una prima versione del decreto il tetto passava, dal 1° gennaio 2023, da mille euro attuali a 5mila euro. Il comma, però, è stato espunto dall’ultima versione del decreto in circolazione, in possesso di Verità & Affari.

Modificato anche l’articolo relativo agli incentivi per l’efficientamento energetico, che nella bozza precedente risultava “in valutazione”. In particolare, è stata modificata la parte relativa al sistema di calcolo dei redditi del contribuente che fa richiesta degli incentivi ed è stato aggiunto un comma che prevede la facoltà di rateizzazione delle somme da parte di chi acquista il credito fino a 10 anni.

Il testo è atteso alla firma del capo dello Stato e quindi in Gazzetta ufficiale.