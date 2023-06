Affitti brevi, a Firenze vietati di nuovi nel centro storico

Il Comune di Firenze adotterà un provvedimento per il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi in tutta l’area Unesco del centro storico . Lo ha annunciato ieri il sindaco Dario Nardella spiegando che sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale con l’obiettivo di sostenere la residenza nel centro storico.