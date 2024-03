Carburanti, Edenred acquisirà le energy card di IP

Edenred, leader globale nelle soluzioni di mobilità B2B, ed IP Gruppo api, la principale azienda privata italiana nel settore dei carburanti e della mobilità, hanno annunciato la firma di una partnership attraverso la quale Edenred acquisirà completamente il settore delle energy cards di IP, che comprende un portafoglio di circa 50.000 clienti B2B. Il perimetro della transazione include anche un accordo a lungo termine con IP per la fornitura di carburanti.

Dopo il lancio della sua prima energy card in Italia nel 2018, Edenred UTA ha rapidamente consolidato una solida posizione in questo mercato. Attraverso questa acquisizione, Edenred rafforza notevolmente la sua attività di mobilità B2B in Italia, diventando un importante operatore nazionale, affermando nel contempo forti ambizioni nel supportare lo sviluppo dei servizi di mobilità B2B sostenibili nel paese.

Grazie a questa partnership con la più grande rete di distribuzione di carburanti in Italia, questa transazione rappresenta una svolta nel settore della Mobilità di Edenred in Italia, consolidando un ottimo posizionamento per supportare il potenziale della transizione verso i veicoli elettrici per le flotte B2B.

Fondata nel 1933 e di proprietà della famiglia Brachetti Peretti, IP gestisce la più grande rete di carburanti ed energia in Italia con oltre 4.600 stazioni di servizio, circa il 20% del numero totale di stazioni nel paese. Nel corso degli anni, l’azienda ha consolidato fortemente il business delle sue energy card beneficiando dell’alta riconoscibilità del suo marchio e della copertura estesa in tutte le regioni d’Italia. Le sue carte “IP Plus” e “IP Plus Fast” sono prodotti leader nel mercato italiano delle energy card, con una presenza particolarmente forte nel segmento delle PMI. Crescendo a un ritmo costante, il settore delle carte energia di IP ha generato ricavi di oltre 30 milioni di euro nel 2023.

Edenred è un importante fornitore globale di servizi di mobilità, offrendo più di novanta programmi che consentono ai suoi 210.000 clienti in Europa e in America Latina di gestire in modo efficiente le loro flotte, ottimizzare i costi e ridurre l’impronta di carbonio. In Europa, i suoi clienti possono accedere a oltre 570.000 punti di ricarica su strada per veicoli elettrici e ibridi. I gestori di flotte possono beneficiare di una soluzione completa di gestione delle flotte miste, arricchita da una serie di soluzioni aggiuntive (ad esempio, regolamento dei pedaggi, rimborsi IVA e tasse sul carburante) attraverso la piattaforma digitale di Edenred.

In Italia, i clienti di Edenred UTA beneficiano di un accesso alla più grande rete del paese che include più di 10.000 stazioni di servizio multi-brand e oltre 35.000 punti di ricarica per veicoli elettrici e ibridi. L’acquisizione delle energy card di IP rafforzerà significativamente le attività di mobilità di Edenred in Italia. Una volta completata, circa 50.000 clienti del settore delle energy card di IP avranno accesso alle soluzioni a valore aggiunto di Edenred UTA continuando a beneficiare dell’ampia rete di accettazione di IP. Le soluzioni Beyond Fuel di Edenred includono il pagamento dei pedaggi, rimborsi IVA e tasse sul carburante, nonché software all’avanguardia per una gestione semplificata ed efficiente delle flotte.

L’offerta di Edenred sarà presto completata con soluzioni di ricarica elettrica end-to-end e una piattaforma di gestione della ricarica EV attraverso Spirii, la cui acquisizione è prevista nel Q2 2024. L’integrazione dei clienti delle energy card di IP nella piattaforma digitale Edenred UTA genererà significative opportunità di vendita incrociata, nonché sinergie di ricavi attraverso un’expertise potenziata nei servizi di mobilità B2B. Inoltre, poiché sia Edenred UTA che IP condividono un’ambizione comune nel favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, intendono collaborare strettamente per promuovere l’adozione dei veicoli elettrici per le flotte B2B.

Il prezzo della transazione sarà interamente pagato in un’unica soluzione al closing e contribuirà positivamente al profitto netto di Edenred Gruppo fin dal primo anno. Diane Coliche, Chief Operating Officer, Mobility presso Edenred, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con IP Gruppo api ci permetterà di aggiungere la forte presenza nazionale di IP nel mercato delle energy card alla nostra esistente offerta multi-brand e darà ad Edenred una presenza molto estesa in Italia. Non vediamo l’ora di offrire l’accesso alle nostre soluzioni digitali Beyond Fuel ai 50.000 clienti di IP, supportando efficacemente il passaggio delle flotte aziendali e professionali dai motori tradizionali ai veicoli ibridi ed elettrici.”

Alberto Chiarini, CEO di IP Gruppo api, ha dichiarato: "Grazie a questa partnership, i nostri clienti IP Plus e IP Plus Fast manterranno l'accesso alla più grande rete di distributori di carburante in Italia alle condizioni a cui sono abituati; inoltre, avranno accesso alla piattaforma Edenred, godendo di ulteriori servizi a valore aggiunto. Unire le forze con Edenred creerà un attore unico che può guidare i clienti attraverso le sfide della mobilità sostenibile, soddisfacendo efficacemente tutte le loro esigenze". La conclusione dell'accordo è soggetta all'approvazione delle autorità competenti e si prevede che sarà finalizzata nel terzo trimestre del 2024. UniCredit è stata advisor di IP Gruppo API.