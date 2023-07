Compagnia dei Caraibi si beve il gin artigianale Elephant

Compagnia dei Caraibi, società benefit azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, annuncia – sulla base degli accordi sottoscritti in data 13 dicembre 2022 per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Elephant Gin attraverso la propria controllata Refined Brands – di aver effettuato in data odierna l’acquisizione di un’ulteriore quota di Elephant (la “Tranche 2023”), pari al 26,28% del relativo capitale sociale, per un controvalore pari a 4.098.360 euro.

Compagnia dei Caraibi – per il tramite di Refined Brands S.r.l. – risulta così titolare del 51,57% del capitale sociale di Elephant e procederà al consolidamento integrale della partecipazione a partire dalla data di acquisizione del controllo. La società comunica inoltre di avere esercitato l’opzione di conversione che prevede la facoltà di regolare parte della Tranche 2023, per un importo non eccedente il 50% del controvalore complessivamente dovuto ad alcuni degli storici azionisti di Elephant, attraverso il trasferimento di azioni Compagnia dei Caraibi valorizzate al prezzo di 4,26 euro ad azione.

La quota corrisposta in azioni proprie di Compagnia dei Caraibi agli azionisti venditori ammonta a complessivi 1.712.119,56 euro per un numero di azioni pari a 401.906. A tale riguardo, la società comunica che il 50% delle azioni trasferite sono soggette a vincolo di lock-up per la durata 90 giorni di calendario, il 25% per un periodo di 12 mesi, mentre il restante 25% per complessivi 24 mesi. La restante parte del controvalore, pari a 2.386.240,44 euro, sarà regolata per cassa attraverso risorse disponibili.

L’acquisizione del restante 48,43% è previsto possa essere notificata ai venditori da Compagnia dei Caraibi entro tre mesi dalla ricezione da parte della stessa del Bilancio 2023 revisionato di Elephant e in analogia alla presente tranche potrà essere pagato, per un importo non eccedente il 50% del relativo corrispettivo dovuto ad alcuni azionisti storici di Elephant, in azioni di Compagnia dei Caraibi. (Teleborsa)