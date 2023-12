Manovra, Anpit: "decontribuzione anche per donne con contratti precari"

“In merito alla legge di bilancio, approvata dal CdM ad ottobre e a breve in discussione in Senato, abbiamo più volte sottolineato che si tratta di una manovra equilibrata che va nella direzione di un aumento del reddito disponibile delle famiglie – soprattutto per i redditi più bassi – anche attraverso l’attuazione di una prima parte della riforma fiscale che dovrà poi diventare strutturale e che il Paese attende da decenni. Un’impostazione buona che potrebbe migliorare apportando dei correttivi su alcuni provvedimenti che impattano direttamente su famiglie e imprese” ha dichiarato il presidente nazionale di Anpit Federico Iadicicco a margine di un convegno a Roma, sulla legge di bilancio in presenza di imprenditori ed esperti del settore.

In particolare, l’attuale sola applicazione della decontribuzione delle lavoratrici con figli a tempo indeterminato crea una disparità di trattamento che riduce la portata del provvedimento. Si potrebbe intervenire allargando la platea inserendo anche le lavoratrici con contratti precari e a tempo determinato. Sarebbe un intervento coraggioso e di sostegno per tutte le famiglie italiane” ha aggiunto.

“Sulla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, invece, va detto che il meccanismo di calcolo è molto complesso. Pertanto bisognerebbe adottare un sistema universale tale da agevolare il conteggio di assunzioni dedotte dai costi, modifica che si tradurrebbe in un incentivo alle imprese e un concreto sostegno all’occupazione” – ha concluso il presidente di Anpit Iadicicco.