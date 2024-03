Confindustria, per la presidenza corsa a due Garrone-Orsini

Corsa a due per la presidenza di Confindustria: sarà uno tra Edoardo Garrone e Emanuele Orsini il successore di Carlo Bonomi. Lo hanno comunicato i saggi con una lettera ai presidenti e componenti del Consiglio generale. Resta fuori dunque, Antonio Gozzi.

Un passaggio della lettera – come scrive Ansa – spiega che i saggi, in coordinamento con i probiviri, hanno fatto una verifica sulla correttezza di alcuni passaggi procedurali ma anche “puntuali valutazioni di merito sul rispetto dei comportamenti richiesti dallo statuto confederale”, valutazioni che verranno evidenziate – indicano – nella relazione che presenteranno la prossima settimana al Consiglio generale.

Nelle scorse ore, Alberto Marenghi aveva annunciato il passo indietro spiegando di voler dare “un segnale di unità e di compattezza”. “Adesso siamo arrivati ad una fase nella quale la ricomposizione e la convergenza diventano la nostra comune priorità”, le sue parole contenute nella lettera inviata alla Commissione dei saggi.

Cruciale, dunque, il voto del 4 aprile quando uscirà un solo nome, quello del presidente designato sul quale poi l’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi, il 23 maggio. A spuntarla dunque uno tra il ligure Garrone, industriale dell’energia rinnovabile con Erg, presidente del gruppo editoriale Sole 24 Ore, e l’emiliano Orsini, vicepresidente uscente, imprenditore nell’edilizia in legno e nell’alimentare.

Una scelta, quella del nuovo Presidente che riceverà il testimone di Bonomi, strategica per Confindustria e per il ruolo dell’associazione nella promozione degli interessi degli industriali italiani, specie in un contesto economico e politico in continua evoluzione e soggetto a molteplici shock.

(Teleborsa)